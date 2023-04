Bologna, non solo bravi: anche spettacolari

Posch al 3’ ’- urlo - Moro al 12’ - urlo - Musa al 49’ - tumulto. Non è neanche finita la partita, il coro da stadio è d’inusitata potenza, le migliaia di facce del tifo ostentano una stupefacente gioventù, qui il calcio è eterno come il profumo della mortadella, l’amore per l’Amore, una passeggiata sotto i portici. Come la maglia rossoblù, sempre quella, la regalano ai bimbi insieme al biberon . Beneforti mi manda un filmino che vuol dire «da tener da conto», immagini di dolce follia mentre canta Lucio e la gente con lui. Poi, un messaggio: «È una buona squadra, ha un buon allenatore e un grande diesse, Sartori». Ha detto tutto lui. No, aggiungo: un presidente finalmente felice. Veniva a Bologna, e spesso a perdere. Perché tiene botta? Mi chiedevo. Un mistero. Già. La vigilia mi aveva fornito buoni auspici. Ho incontrato il sindaco di Montelepre, sabato, alla presentazione dei Misteri - tradizionale evento pasquale - e per farmi notare gli ho detto «abbiamo un personaggio in comune, Joey Saputo, il presidente del Bologna». L’ho preso in contropiede, non era nei suoi pensieri di tifoso del Palermo. L’ha salvato un amico «Si ricorda sindaco? Quante volte ci siamo chiesti perché Saputo aveva preso il Bologna invece del Palermo...». E mentre i rosanero affondavano a Parma ho messo il dito nella piaga: con l’Udinese ci divertiremo.

Uno spettacolo che nasce dal lavoro

Il commentone l’ha fatto Beneforti, Motta, Sartori e i ragazzi (compreso un Sansonissimo) hanno avuto la loro parte di applausi. Io sottolineo il divertimento, concetto che non sempre torna nel racconto della partita che si è svolta nel rispetto delle sante regole tecniche e tattiche ma ha curato lo spettacolo, cosa che al Dall’Ara è sempre piaciuta, a rischio di qualunquismo tattico. Spettacolo nato dal lavoro che Motta impone serenamente creando potenza muscolare e fiato per correre sostenuti da una insolita e quasi perfetta visione del gioco. Alla faccia di quei telecronisti che han continuato a dire «risultato favorito dal gol d’avvio di Posch dopo tre minuti». Son quelli - mi perdonino - che parlano di “approccio” e forse non sanno quel che dicono: è arte antica quella del gol a freddo, la classica pugnalata dei catenacciari poi tutti a difendersi. Au contraire, il Bologna se l’è giocata fino in fondo. L’Udinese non è un materasso, anzi, ma è rimasta sorpresa, non è riuscita a contenere l’entusiasmo del Bologna e quando è entrato Pafundi - soggetto a dir poco curioso per gli sportivissimi saputoni del Dall’Ara - la curiosità è rimasta. Con una punta di malizia: cosa ci avrà trovato, Mancini? Bene. Bella partita anche per gli incontentabili, non dico per me che avevo appena resuscitato felici immagini con la rinascita di Orsolini. Una partita benaugurante che mi ha ricordato un titolaccio fatto con amarezza e rabbia chissà quanto tempo fa: “MALAPASQUA”. Buona Pasqua, invece.