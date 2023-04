Bologna, Ferguson esclusivo: “Con Motta il salto di qualità”

Dovevate vedere la faccia dello staff comunicazione rossoblù quando a Lewis Ferguson abbiamo provato a tendere la trappola: allora resti anche l’anno prossimo? Suspense, oooh, risposta: «Sì, resto». Niente è indistruttibile nel calcio, ma sembra proprio che tra questo scozzese con la pettinatura ordinata e il carattere ostinato («La mia forza è la mentalità») sia scoccata la scintilla. La figlia Lake è nata sotto le due torri ("E’ bolognese. Prima io e Lauren stavamo più in relax, adesso il rumore è aumentato ma è tutto più bello", sorride Lewis), la città gli è entrata nel cuore. E allora i corteggiamenti di Milan, Lazio, Juve, Premier, grandi club ? "Rumors - alza le spalle Lewis -, è bello saperlo, per la mia carriera voglio giocare al più alto livello possibile per più tempo possibile". Che sia di buon auspicio questo Atalanta-Bologna delle meraviglie, sfida tra intensità e idee di calcio. Di là Gasp , di qua Thiago . In mezzo settepolmoni Ferguson. "Mi ricordo l’andata, fu una partita molto fisica, potente, intensità alta. Mi aspetto una gara del genere".

Perché la parola Europa a Bologna non si può pronunciare? "E’ un obiettivo che sarebbe bellissimo per il club. Noi ci pensiamo, quando sei lì è normale. Ma non vogliamo parlarne per non deludere nessuno". Sentite pressione intorno a voi? "Quello che sentiamo in questo momento è un feeling positivo, è bello essere supportati dai tifosi, utile per noi che dobbiamo trasferirlo in campo". Thiago Motta in che dimensione vi ha portato? "Quando è arrivato non venivamo da un periodo molto buono. Lui ha portato un cambio di mentalità, coesione, positività, ma anche grandi allenamenti fisici. Siamo migliorati tanto. Ha portato il salto di qualità". Lo ha mai visto arrabbiato? "Certo, ovvio". (e ride) E com’é? "Eeeh... Nell’intervallo o dopo una partita che ci è andata male l’abbiamo visto arrabbiato, sì. Per esempio contro l’Udinese, sia all’andata sia al ritorno".

Per voi può valere la svolta. "Ogni partita è uguale, le dobbiamo affrontare tutte con la stessa mentalità. A Bergamo ci andiamo per vincere, concentrati, intensi e aggressivi. Se poi va bene, pensiamo al resto". Cioè all’Europa? (ride) "Naturalmente è possibile e naturalmente è difficile, complicato. Siamo concentrati sempre sul prossimo match. Alla fine vedremo quanti punti avremo fatto". Cosa ha trovato a Bologna? "Qui sto crescendo, migliorando. E più resto qui e più divento un giocatore migliore". Ma le coppe sono un fattore decisivo per un giocatore. "Certo, ovviamente. Penso che ogni calciatore voglia giocare la Champions, io non faccio eccezione. Non è tanto importante la squadra, ma il più alto livello. È quello il mio obiettivo".

Lavora sulla testa?

"Anche. Poi la fiducia te la danno i risultati, quando vinci le partite vai da solo".



Il calcio di Motta è iper tattico o libero?

"Entrambe le cose: tattica e libertà. Lui cambia molto, ogni partita è preparata in maniera diversa, con tante soluzioni. Guarda molto alla tattica, ma la libertà ce la lascia, soprattutto davanti, non ci ingabbia con movimenti specifici, ci lascia liberi di muoverci e di trovare soluzioni offensive".



E’ vero che non vi dice la formazione fino all’ultimo?

"Fino al giorno della partita. Di solito. Durante la settimana ci alleniamo, ma poi il mister cambia spesso le casacche, non sappiamo niente".



E per un giocatore è uno stimolo?

"È una cosa che ti tiene concentrato, ti aiuta a tenere alta l’attenzione. Se smetti di allenarti in maniera dura non giochi".



A proposito, tra Arnautovic e Motta c’è feeling?

"Non lo so".

Vi manca Marko?

"Naturalmente sì, ovvio che ci manca. È un grande giocatore, ha avuto problemi fisici, è molto dispiaciuto. Ma sappiamo che tornerà più forte di prima. Abbiamo bisogno di giocatori come lui e non vediamo l’ora di averlo".



Intanto ai gol ci pensa lei, già 4.

"Però non mi piace mettermi dei traguardi. Non mi sono dato un numero. Voglio farne il più possibile".



A lei chi gliel'ha insegnata la mentalità vincente?

"Papà. Devi avere una mentalità forte, ti può portare lontano: questo è quello che mi ha sempre detto".



Anche il suo agente, Billy McMurdo, dice che lei ha un’autostima incredibile .

"Perché vengo da una famiglia di calciatori, mio padre e mio zio sono stati professionisti, ho preso l’esperienza da loro, sono cresciuto in questo clima".



Per lei è stato un peso avere un padre e uno zio calciatori di alto livello?

"In Scozia sì, sentivo più pressione, ma positiva: erano tutti e due buoni giocatori e io dovevo spingere per arrivare a quel livello. Ora per me è un piacere. Di mio padre ricordo poco, ero piccolo, ricordo di più mio zio, che giocava nei Rangers, la squadra per cui facevo il tifo. Lo andavo a vedere ogni settimana".