Bologna, Thiago Motta sul Milan: "Ecco cosa serve per fare risultato"

BOLOGNA - A due giorni dal match di campionato contro il Milan valevole per la trentesima giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Bologna, Thiago Motta: "Abbiamo l'obbligo di dare il nostro massimo e di cercare di migliorare ogni giorno per poter competere anche contro le grandi squadre com'è stato contro l'Atalanta e come sarà il Milan sabato. Il gruppo si diverte e questo è bellissmo - continua Thiago Motta -. Questo è il calcio". Sul Milan, reduce dal successo nella semifinale d'andata di Champions League contro il Napoli: "Sarà una partita bellissima, con lo stadio pieno contro una squadra che sta bene. Servono impegno e sorriso. Dobbiamo affrontare questa partita dando il massimo, sperando di arrivare a fare risultato". Su Soriano e sulle condizioni di Zirkzee: "Joshua deve continuare a dimostrare le sue potenzialità, voglio molto di più. Zirkzee può giocare dal 1' come gli altri, vedremo. Soriano? Mi dispiace molto perché è il nostro capitano, ci aiuta tanto e continuerà a farlo perché è un grande professionista".