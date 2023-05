“Io e Mourinho in lotta per il Psg?”: la risposta di Thiago Motta

BOLOGNA - Thiago Motta e Mourinho, due destini che tornano ad incrociarsi: dal triplete con l'Inter, ai confronti sul campo. E Thiago Motta non ha mai trascurato di sottolineare come Mou sia stato fonte di ispirazione "Da Mourinho ho appreso tanto, é una persona diretta, giusta, con valori importanti...", ha ribadito ancora una volta l'allenatore del Bologna nella conferenza stampa in vista del prossimo match. All'orizzonte c'è la sfida sul campo tra i rossoblù e la Roma, in scena domenica alle 18, ma sullo sfondo si profila un'altra sfida, stavolta a distanza, per il futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Il Psg starebbe valutando, per la panchina della prossima stagione, proprio Motta e Mourinho. E, sempre nel corso della conferenza, Motta ha commentato così: "Io e Mourinho in lotta per la panchina del Psg? Ora penso al Bologna e alla sfida con la Roma".