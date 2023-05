Bologna-Roma, come sta Arnautovic: la scelta di Thiago Motta

BOLOGNA - Come se dovesse giocare i play-off, in pratica ora il Bologna deve solo vincere il più possibile affinché possa continuare a credere nella conquista dell’ottavo posto in classifica. Che la squadra di Thiago Motta vuole fortemente, e non lo ha mai nascosto, con la speranza è evidente che alla fine delle prossime quattro partite le regali anche lo sbarco in Europa, in Conference League. Sì, inutile nascondere come per il Bologna questo sarebbe un grandissimo risultato, tenendo presente come le prime sette abbiano uno spessore tecnico e una esperienza maggiori, e come tra le squadre che hanno lo stesso desiderio dei rossoblù ce ne sono almeno due che (secondo noi) le sono superiori come organico, e cioè Fiorentina e Torino. Certo, il Bologna è già passato nella sua storia da situazioni molto complicate, ed è molto bella quella che visse in serie B il Bologna di Renzo Ulivieri, che allora non parlò di play off, ma di «torneo dei bar». Nel senso che tutte le partite andavano vinte o quanto meno non perse per poter andare avanti, altrimenti addio ai sogni di promozione. Per la cronaca quel Bologna alla fine la serie A eccome se la conquistò.

Fame, cuore e ambizione

Quello di oggi non è un gran Bologna, è vero che sia contro il Milan e soprattutto contro la Juventus ha costruito due prestazioni buone, ma è altrettanto vero che ha toppato due volte in modo clamoroso, prima a Verona dove ha sbagliato la partita e poi a Empoli, dove va riconosciuto che è stato anche sfortunato, anche se ciò non deve essere letto come un alibi, non dimenticando come l’Empoli la vittoria l’abbia meritata fino in fondo per come ha saputo essere concreto, pragmatico e con la testa sempre dentro la partita. Uno può dire: contro questa Roma che pensa solo alla seconda semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e manda in campo tanti giovani il Bologna può solo vincere. Diciamo che deve vincere, questo è vero, ma guai se non la giocasse come se davanti avesse tutti i titolari di Mourinho, primo perché quando non ha avuto l’atteggiamento giusto, non è stato aggressivo e non ha avuto la necessaria fame ecco che ha finito sempre per pagare dazio, secondo perché guai a non considerare il fatto che anche Thiago Motta dovrà rinunciare a tutta la linea difensiva, mancandogli Posch, Soumaoro, Lucumi e Kyriakopoulos (al loro posto dovrebbero essere impiegati Cambiaso, Bonifazi, Sosa e Lykogiannis).

Arna il valore aggiunto

Anche contro la Roma Marko Arnautovic partirà dalla panchina a meno di clamorosi e inaspettati ripensamenti da parte di Thiago, che anche venerdì nel corso della conferenza stampa ha sottolineato come l’austriaco non sia ancora al meglio delle sue condizioni atletiche. Detto che Arnautovic si è infortunato proprio all’Olimpico contro la Roma per un intervento di Mancini, va aggiunto che per il popolo di Bologna è già importante sapere che Arna potrà esserci per questa volata finale. Perché quando diventa dura giocare per un motivo o per un altro, o non sei brillante e gli avversari stanno fisicamente meglio di te, o quando trovi difese chiuse contro le quali fai fatica a entrare, sono i campioni che ti fanno vincere le partite con una giocata. E con Arnautovic il Bologna ce l’ha. Ora, da una parte è legittimo rimarcare come la squadra di Thiago Motta abbia confezionato partite importanti anche senza Arnautovic, ma da un’altra nell’ultimo mese gli scenari sono cambiati e pur mancando la controprova siamo convinti che sarebbe stato meglio se il Bologna Arnautovic lo avesse avuto in campo, invece di doverne fare a meno. Prima di farsi male (per la prima volta il 4 gennaio all’Olimpico) Arnautovic aveva segnato 8 gol, vogliamo parlarne...