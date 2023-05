Bologna, l’11 ottobre un’amichevole per ricordare Mihajlovic

BOLOGNA - Sinisa per sempre. Il Bologna ha deciso di ricordare la figura dell’ex tecnico Mihajlovic organizzando una partita di beneficienza allo Stadio Dall'Ara di Bologna. L’appuntamento è per l'11 ottobre 2023 quando sul terreno di gioco si sfideranno la Nazionale azzurri di Alessandro Arena e il Bologna.

Una serata di beneficienza per Mihajlovic

Parteciperanno all’evento alcuni degli ex compagni di squadra, attori, cantanti e amici del grande campione serbo. sarà un evento di solidarietà per commemorare la prematura scomparsa di un personaggio che si è sempre distinto per il suo coraggio e che ha lottato fino alla fine senza mai arrendersi. Il ricavato della partita sarà devoluto a We Aut, importante Associazione che offre assistenza a bambini autistici e a un ospedale per il rafforzamento del reparto di oncologia, che sarà individuato dal Bologna.