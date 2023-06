Zirkzee e? al centro, ma al Bologna chiede piu? spazio

E anche ieri è partito dalla panchina. Joshua Zirkzee chiede più spazio , più attenzione, più presenze . Ma ottiene spezzoni di gara anche con la maglia dell’Olanda Under 21, all’Europeo di categoria in corso. Ci sono dunque ancora molte cose su cui l’attaccante deve lavorare e migliorare, e viste le scelte degli allenatori che lo gestiscono non sono un dettaglio. Pochi giorni fa, al giornale fiammingo Het Nieuwsblad, ha fatto sapere che «il mio primo anno non è stato quello che mi aspettavo, ma spero che dopo l'estate vada meglio». E ancora: «In questo momento della mia carriera voglio giocare molto. Preferibilmente a Bologna, ma se ho più possibilità altrove, potrebbe anche essere. È difficile prevederlo al momento». Una richiesta di attenzione, più che una vera spia d’allarme . Il giocatore è saldamente ancorato al Bologna, sotto le due torri resterà e per lui la società ha progetti e valorizzazioni in programma. Le aperture al mercato appaiono più un momento di malcontento che un vero e proprio rischio di lasciare Bologna. Ma certo un po’ di insoddisfazione si avverte, Zirkzee è la stellina del calcio olandese che ancora non brilla come tutti si aspettano.

Thiago Motta lavora su Zirkzee

Bologna doveva essere la sua grande occasione. Il suo passaggio in Italia non aveva lasciato tracce, l’infortunio subìto con la maglia del Parma aveva smorzato tutte le aspettative. Poi la stagione con l’Anderlecht (quella 2021/2022), l’exploit, i gol, il ritorno sotto i riflettori. Tanto da convincere il Bologna a puntare su di lui. Il primo anno è stato però un vero tira e molla per Zirkzee. Tante panchine, pochi gol (solo 2), moltissime strigliate da parte di Thiago Motta. L’allenatore vuole vedere Zirkzee più concreto ed efficace, meno lezioso, più partecipativo. Su questo lavorerà anche il prossimo anno, segno che il Bologna non vuole cedere Zirkzee. Anzi, al contrario. Arrivato per 8,5 milioni di euro, l’attaccante olandese è proprio sotto le due torri che deve crescere. Per valorizzare se stesso e anche per affrontare il futuro con più ambizione.

Zirkzee, i numeri con il Bologna

A Bologna, i numeri testimoniano solamente 19 presenze e appena 2 gol. Il primo è arrivato contro il Napoli. Il secondo lo ha segnato proprio nell'ultima giornata, a Lecce. Zirkzee è stato un mix di gioia e frustrazione. Le sue entrate in campo sono state ricche di talento, come a esempio contro l'Atalanta. Motta lo ha sempre spronato a cercare spazi, a ritornare in difesa, a correre e pressare. Tuttavia, gli ha sempre ricordato che il compito principale di un attaccante è segnare gol. Solo 5 volte è stato titolare, infatti Motta (e prima di lui Mihajlovic) lo hanno quasi sempre utilizzato nel secondo tempo o durante la partita. Questo succede anche in Nazionale. Pochi giorni fa, nella seconda partita del girone di qualificazione contro il Portogallo, Zirkzee è partito dalla panchina. Lo stesso era già successo nel suo esordio contro il Belgio, quando l'attaccante olandese era entrato nella ripresa. E ieri, contro la Georgia, non è stato diverso. Nonostante le occasionali ramanzine, Motta ha intenzione di lavorare con Zirkzee. Sarà uno dei punti di riferimento per la stagione 23/24, che è ormai imminente.