Bologna, la protesta contro gli arbitri continua in Curva

BOLOGNA - Il rapporto tra gli arbitri e il Bologna non è iniziato con il piede giusto in questo campionato. Vedi il rigore non assegnato contro la Juventus o il gol annullato a Ferguson contro il Monza, con annessa espulsione per Saelemaekers. Motta e altri dirigenti hanno anche alzato la voce per farsi sentire. L’allenatore pochi giorni fa se l’è presa con l’arbitraggio di Pezzuto: "Non riesco a stare in silenzio dopo gli episodi di oggi, gli ennesimi in sfavore del Bologna”.