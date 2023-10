Karlsson vuole riprendersi il Bologna: doppietta con la Svezia

BOLOGNA - Zero minuti nelle ultime due gare di campionato nonostante Thiago Motta lo abbia definito "speciale", ma in nazionale ora è tutta un'altra storia per Jesper Karlsson. Il fantasista arrivato in estate dall'Az Alkmaar non ha ancora lasciato un segno in serie A con il Bologna (solo 5 presenze senza gol o assist), ma con la maglia della Svezia è tornato, appunto, "speciale" viste le due reti (condite da un assist) per Karlsson contro la Moldavia. Gol del vantaggio al 9', poi poi assist da corner per Lagerbielke e doppietta personale dopo aver ribadito in rete l'errore dal dischetto di Quaison.