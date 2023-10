Bologna, bilancio approvato con 16,3 milioni di perdita

BOLOGNA - E' stato approvato dall'assemblea dei soci di Bologna il bilancio al 30 giugno con una perdita di 16,3 milioni di euro. Dati in netto miglioramento considerando che un anno fa il club emiliano chiuse il bilancio con perdite per 46,7 milioni "E il risultato annuale è in deciso miglioramento, pur facendo rilevare una perdita di 16,3 milioni, grazie a una significativa crescita dei ricavi", si legge in un comunicato ufficiale. La perdita è già stata coperta dall'azionista. A proposito di aumento dei ricavi, quelli "operativi, al netto delle plusvalenze da trasferimenti di calciatori, ammontano a 82,8 milioni rispetto a 65,2 milioni dell'esercizio precedente con le plusvalenze che risultano dato fondamentale, passate da 15,2 a 34,5 milioni".