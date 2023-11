Bologna, Thiago Motta: "Lazio top club e Immobile un grande"

BOLOGNA - Squadra in forma e con voglia di vincere. Il Bologna di Thiago Motta è pronto alla sfida con la Lazio. Il 2-0 con il Milan del 21 agosto è l’ultimo ko. Undici risultati utili consecutivi e ora l’esame biancoceleste: “In questi due giorni facciamo video, guardiamo quello che possiamo fare nella prossima partita, domani ne faremo un altro per finire di preparare la partita. Dobbiamo dare continuità al nostro gioco, i ragazzi stanno bene. Cambia ovviamente affrontare la Lazio o l'Hellas, come stile di gioco e come livello, ma sappiamo cosa dobbiamo fare”, le parole di Thiago Motta in conferenza stampa.