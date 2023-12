Thiago Motta, Procura Figc apre un procedimento: "Dichiarazioni lesive"

La procura federale della Federcalcio ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico del Bologna Thiago Motta per dichiarazioni lesive. Al termine della gara tra il Lecce ed i rossoblù , Motta aveva polemizzato sulla direzione arbitrale e la Var per la concessione di un rigore ai pugliesi nel recupero. "Con un episodio del genere ci perde solo il calcio", aveva detto, riferendosi al contatto tra Calafiori e Falcone.

Motta e lo sfogo contro Nasca

"Se Doveri decide di lasciar giocare - ha dichiarato Motta al termine del match - abbiamo lasciato la possibilità al Var e a Nasca di combinarne un'altra delle sue. Con lui sono sfortunato, ricordo ancora cosa fece in Spezia-Lazio o anche quello che è successo a Torino contro la Juve. Il Var è un'arma che va utilizzata bene. Siamo frustrati, i ragazzi non meritavano il pareggio dopo una partita simile. A Torino Nasca non ha detto niente, perchè oggi sì?", ha concluso.