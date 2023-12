Thiago Motta: "Con la Roma vittoria speciale, dedicata a Mihajlovic"

BOLOGNA - Il Bologna supera 2-0 la Roma e ora sogna in grande, visto il quarto posto solitario in classifica dei rossoblù. E mister Thiago Motta, ai microfoni di Dazn, ha commentato così il pesante successo del Dall'Ara: "Buonissima prestazione, poi alla fine noi viviamo tutte le partite in questo modo al massimo. I ragazzi sono stati bravi a gestire la partita, stare uniti, difendere, compattarsi e alla fine abbiamo fatto una buonissima prestazione in tutti i sensi e stasera non era facile. È una soddisfazione enorme battere la Roma in casa, i ragazzi sono consapevoli che c'è una solo strada per arrivare a questi risultati. Oggi c'era un qualcosa di speciale, questa vittoria è dedicata a Sinisa (Mihajlovic, ndr) e sono sicuro che ci stava guardando".