Tomba fa i complimenti a Thiago Motta: “Devo tornare a gareggiare…”

"Tutto a Bologna! Devo tornare a fare le gare io a questo punto!". Scherza il campione bolognese di sci Alberto Tomba, a margine dell'inaugurazione oggi di Casa Ronald McDonald al Policlinico Sant'Orsola che lo vede come testimonial. Ai cronisti che gli chiedono un commento sul Bologna da zona Champions e sulla Virtus in Eurolega, Tomba risponde così e manda i complimenti al mister rossoblù Thiago Motta: "Un abbraccio caloroso e speriamo di arrivare a fine campionato in quarta-quinta posizione -si augura- bravi ragazzi, avanti così". L'ex atleta di Castel de' Britti commenta poi l'andamento della Coppa del Mondo di sci: "Grande vittoria di Paris in Gardena, grandissimo, peccato nel gigante maschile - sottolinea - sono partite alla grande le donne, aspettiamo l'anno nuovo, poi i giochi di Cortina si avvicinano, speriamo di trovare il nuovo erede, anche se non è facile, glielo auguro". Proprio oggi Alberto Tomba compie 57 anni e li ha festeggiati da testimonial della Fondazione Ronald McDonald che a Bologna ha inaugurato questa mattina una casa per accogliere le famiglie dei bambini in cura al Sant'Orsola e le mamme in ostetricia. All'interno, la cucina è stata dedicata al campione mondiale e olimpico "perché lo sport ci insegna a superare sfide impossibili", recita la targa. "Mi sono fatto un bel regalo oggi - dice Tomba - spero porti fortuna alle famiglie, ai bambini. È una bella cosa. La forza dello sport di cambiare, di aiutare chi non sta tanto bene. Spero che ci sia qualcuno che si ricordi di me, per quello che ho fatto in passato, e sia un in bocca al lupo".