Bologna, Thiago Motta: "Settimana fantastica" E sul quarto posto...

BOLOGNA - "Faccio i complimenti ai miei ragazzi, ancora una volta sono stati straordinari. Abbiamo trovato di fronte una grande squadra, l'Atalanta è una squadra forte, da diversi anni è in Europa e compete con le grandi. Se la lasci giocare gioca, difficilmente concede qualcosa. Questa settimana è stata fantastica: Roma, Inter, Atalanta. Vincere la gara di oggi era molto difficile, abbiamo interpretato bene le diverse situazioni di gioco". Così Thiago Motta , tecnico del Bologna a Sky Sport, dopo la vittoria sull' Atalanta .

Thiago Motta: "Un pò di riposo adesso, poi testa all'Udinese"

"Abbiamo fatto un'ottima settimana, da domani penseremo alle prossime gare. I ragazzi riposeranno un po', poi si riprende con la testa per prepararsi alla sfida contro l'Udinese. Se possiamo competere per il quarto posto? Siamo in un buon momento, inutile fare ipotesi, dobbiamo continuare sulla nostra strada".