Bologna, si ferma Ndoye: ecco quanto starà fuori

BOLOGNA - L'entusiasmo per il quarto posto, in casa Bologna, viene rovinato da una brutta notizia. Thiago Motta, infatti, dovrà fare a meno di Dan Ndoye per almeno sei settimane dopo l'infortunio patito nell'ultima gara vinta con l'Atalanta. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore - come ha rivelato il club con una nota ufficiale - hanno evidenziato "una lesione ai flessori della coscia destra". Verso la sfida con l'Udinese, però, si rivede Jesper Karlsson che ha ricominciato ad allenarsi con una sessione di lavoro differenziato.