Il 'professor' Thiago Motta sale in cattedra all'Università di Bologna

BOLOGNA - Mentre con il suo Bologna sta dando lezioni di calcio in una stagione fin qui fantastica, il suo tecnico Thiago Motta è pronto ora a salire in cattedra di fronte a degli studenti universitari. Lo farà insieme al suo staff martedì 27 febbraio (alle ore 15) nell'Aula Giorgio Prodi dell'Università di Bologna, dove è in programma un incontro speciale nel quadro di 'All Around Soccer', la fortunata e qualificata proposta di incontri formativi ad alto livello, ideata nel 2019 e ripresa la scorsa stagione da Aiac, riservata gratuitamente agli studenti di Scienze Motorie di alcuni atenei italiani, raggiunti nelle loro sedi.