Bologna, tabella Thiago Motta: quanti punti mancano per la Champions

BOLOGNA - L'Europa è dietro l’angolo, e nasconderlo sarebbe come fare un torto a un Bologna che ha evidenziato sia le sue potenzialità tecniche e caratteriali che una notevole continuità di risultati, caso mai resta da capire quale Europa potrà agguantare. E come potete capire questo non è un particolare insignificante, perché un conto sarebbe conquistare un posto in Champions e un altro in Europa League o in Conference. Certo, cambierebbero scenari e numeri, e di conseguenza anche piani e strategie di mercato, considerato che alla luce dell’Europa che sarà il governo e l’area tecnica del Bologna potranno o dovranno percorrere strade differenti sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita. Come dire: in caso di Champions a Casteldebole potrebbero anche entrare nell’ordine di idee di rivisitare la squadra attuale il meno possibile, cedendo magari solo uno dei gioielli in caso di un’offerta indecente e acquistando con il ricavato un calciatore per reparto, per quella che sarebbe la loro volontà di rendere ancora più competitivo l’organico. Potrebbe anche essere così di fronte a un eventuale sbarco in Europa League? Probabilmente no, ma è consigliabile usare il condizionale.



I conti per l'Europa e le variabili

Come è consigliabile usarlo sia per il nostro tentativo di capire l’indice di difficoltà delle partite che il Bologna deve ancora giocare che per quello relativo ai punti che potrebbero servire agli uomini di Thiago Motta per coronare la Grande Impresa di entrare nell’Europa con la musichetta. Sì, perché ora come ora l’indice di difficoltà delle singole partite e i relativi possibili punti da aggiungere in classifica hanno rischi (e numeri) che con il passare delle giornate possono aumentare o diminuire per il Bologna. Anche se certi avversari in qualsiasi caso rimarranno sempre scomodi. Facciamo un esempio: quando il Bologna affronterà la doppia trasferta di Torino e Napoli, sarà importante verificare se queste due squadre saranno ancora in corsa per l’Europa oppure no, poco ma sicuro da una parte per i rossoblù sarebbe meglio se ne fossero uscite, ma da un’altra è facile intuire come Torino e Napoli vorranno ugualmente vincere. Ecco dove vogliamo arrivare: abbiamo indicato con i pallini (da 1 a 5) la pericolosità delle 8 partite che il Bologna deve ancora affrontare, ma è evidente che a seconda di quelli che saranno i risultati delle prossime due o tre giornate di campionato l’indice potrebbe cambiare. In meglio o in peggio per i rossoblù, si intende.

A quota 70 inizia la festa