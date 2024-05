Thiago Motta, le figurine e l'incredibile impresa del tifoso-calciatore

Thiagone is always on tour. Italia, Londra, stadi, Taj Mahal, Statua della Libertà, Washington DC. Cercate ovunque: Thiago c’è . "Un amico è in Giordania e sicuramente manderà una foto da lì. Quest’estate ho in programma un viaggio in Giappone, andrò anche a vedere il Tokyo: lì scatterò un selfie". Questa è la storia di uno di noi. Andrea De Angeli , 32 anni, milanese di Lorenteggio, laureato in lingue. Soprattutto e prima di tutto: tifoso dell’Inter . È lui che ha inventato la figurina itinerante di Thiago Motta , un inno all’ubiquità. "Tutto è nato per scherzo. Era l’anno del Triplete, il 2010. Giocavo nella Vercellese juniores. Io, centrocampista lento, di ragionamento, per prendermi in giro gli amici iniziarono a chiamarmi Thiago. Quel soprannome mi è rimasto addosso, tutti mi chiamano così". Motta : più di un idolo, un’ispirazione . Al punto che Andrea ha fatto di Thiago un simbolo da seminare in giro per il mondo. Come il nano del favoloso mondo di Amélie.

"Thiagone on tour": ecco come è nata l'idea di Andrea

Un giorno gli regalarono la figurina di Motta: "Volevo attaccarla sui parastinchi. Poi mi sono detto: no. L’ho tenuta nel portafoglio, tipo santino. La prima volta che ho scattato una foto con la figurina e l’ho messa su Instagram è stato a Stamford Bridge", racconta Andrea. L’idea di creare la pagina “Thiagone on tour” sarebbe arrivata di lì a poco. Nel frattempo: l’acquisto su eBay di un’altra figurina di Motta di quando era al Genoa, un’altra di quando giocava nel Psg, due magliette. "E un cartonato a grandezza naturale. Quello me lo hanno regalato gli amici per la laurea. Lo tenevo sopra al letto. Poi ho cambiato casa, adesso è in cucina e si confonde con l’arredamento. Però lo giuro: non sono pazzo". Con la sua pagina Andrea non cerca né follower né visibilità. È puro e bellissimo nonsense. Un colpo di genio, alla Jannacci. "Finché con un mio amico non decidiamo di stampare la nostra figurina: 5.000 copie da distribuire in giro per Milano. Ora ne rimangono duecento, pensavamo di rinnovare la foto mettendo la data di fondazione della pagina". Ne è nata una catena, unisce la gente e gli sguardi. Arrivano foto dal mondo: Australia, Rio de Janeiro, Argentina. Andrea ringrazia tutti. "Inizialmente doveva essere una cosa da fare negli stadi, ma è divertente vedere la figurina nei posti più strani".

Thiago Motta, il sogno di Andrea: "Mi piacerebbe incontrarlo"

Del resto, le scintille accendono fuochi e ora la popolarità della pagina - dopo la super stagione del tecnico italo-brasiliano al Bologna - prolifera. "Ai tempi era facile insultare Motta. Dicevano che era lento, però i meme a me non facevano ridere. Volevo fare l’altra campana, volevo dire: Thiago è forte. Volevo fare la controparte. Questa cosa è nata come il partito di quelli che Motta lo supportavano". Andrea non chiede nulla: niente autografi, né magliette. «Incontrarlo mi piacerebbe, sì. Per una foto. E ringraziarlo. Per la Champions, per tutto». Facciamo dunque un appello al Bologna: il tempo non manca. "Motta è una persona seria, parla di calcio. Gli altri top allenatori parlano di altro: di arbitri, di cose diverse. Lui no. È una bella differenza". Dove c’è Thiagone c’è casa.