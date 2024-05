Bologna, Zirkzee esce dal campo in lacrime: cosa è successo

Bologna, cosa è successo a Zirkzee?

Zirkzee è uscito dal campo in lacrime, con i compagni di squadra che si sono subito avvicinati in panchina per consolarlo. L'attaccante sarà sottoposto agli esami strumentali, con le impressioni iniziali che lasciano presagire un infortunio al flessore della gamba sinistra. Possibile chiusura anticipata della stagione per Zirkzee.