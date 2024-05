Bologna, Thiago Motta: "Champions? Non faccio conti. Ecco come sta Zirkzee"

Se il Napoli ha optato per per il silenzio stampa nel post partita del Maradona contro il Bologna, i rossoblù hanno svolto la classica routine con i media e Thiago Motta ha parlato della qualificazione alla prossima Champions League che ormai è ad un passo.

Bologna, Thiago Motta: "Non faccio conti, ma.."

Queste, infatti, le dichiarazioni dell'allenatore italo-brasiliano ai microfoni di DAZN: "Non faccio conti, ma metto tutta l’energia oper godermi questo momento e questi ragazzi fantastici. Sono felice per i tifosi che ci seguono e vivono questi momenti sostenendoci, anche nelle difficoltà, ma sono contento soprattutto per i miei ragazzi".

Le scelte di formazione e le condizioni di Zirkzee

Thiago Motta ha anche parlato delle scelte di formazione: "I portieri che abbiamo sono ottimi e meritava spazio anche Ravaglia. Non sono io che azzecco le formazioni, io mi fido di ciò che vedo durante la settimana. Sono loro che mi fanno capire, io sono solo attento a trovare i giusti input da ognuno di loro". Infine, sulle condizioni di Zirkzee: "Dobbiamo valutarlo, non so ancora. Ha sentito un piccolo fastidio al flessore sinistro ma ancora non sappiamo”.