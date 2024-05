Bologna in Champions League, il messaggio di Saputo è da brividi

Bologna sogna a occhi aperti e con lei il presidente Joey Saputo, che ha annunciato: "Sto rientrando a Bologna in queste ore per festeggiare insieme a tutta la città questo traguardo storico. Il Bologna torna in Europa e lo fa qualificandosi alla competizione più importante, la Champions League, sessant'anni dopo la partecipazione all'allora Coppa dei Campioni".