Festa Champions Bologna: la straziante dedica per Mihajlovic e la reazione della moglie

Il Bologna dopo 60 anni è tornato in Champions League. Un traguardo storico per i rossoblù che hanno infiammato una città intera. Se Orsolini e compagni potranno disputare la prossima edizione della UCL, il merito è anche del compianto Sinisa Mihajlovic. Il serbo tra il 2019 e il 2022 aveva messo le basi per questo Bologna delle meraviglie, e questo i tifosi non lo hanno dimenticato.