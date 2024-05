Mihajlovic, l'emozionante post di Arianna Rapaccioni per il figlio Miro: "Sei speciale"

BOLOGNA - Prosegue la storia tra il Bologna e la famiglia Mihajlovic . Uno dei figli del defunto campione serbo, Miroslav vestirà la tuta del papà e andrà a fare il vice allenatore dei ragazzini rossoblù dell' under 15 o 16 . Mihajlovic Jr, che aveva preso il patentino allenatori C per le giovanili nell’agosto 2023, aveva intrapreso la sfida di un futuro in panchina con il ricordo del padre sempre vivo .

Mihajlovic Jr, l'emozionante messaggio di mamma Arianna

"Ho imparato da lui cosa significa essere un uomo e quali sono i valori umani da non tradire mai", le parole del giovane Miroslav (conosciuto da tutti come Miro). Voglio arrivare in Serie A, lo devo a mio padre e lo devo a me stesso, perché questa è la mia grande passione: allenare diventa una ragione di vita". Un obiettivo raggiunto e celebrato da mamma Arianna sui social. La moglie del compianto Sinisa ha infatti pubblicato un post struggente sul proprio profilo Insstagram: "Sei un ragazzo speciale, sono orgogliosa di te", il messaggio di Arianna Rapaccioni che ha anche condiviso una foto che ritrae Sinisa in compagnia del figlio Miro seduti su una panchina ai tempi del Milan. Uno scatto struggente che ha emozionato i follower.