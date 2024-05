Bologna, la collezione di 12 poster in regalo con il Corriere dello Sport-Stadio

Il Bologna è in Champions League e il Corriere dello Sport-Stadio lancia un’iniziativa speciale per i suoi lettori: dal 23 maggio, ogni martedì e ogni giovedì, un poster plastificato in regalo con il quotidiano!

In totale saranno 12 i poster plastificati in regalo con i quali ripercorreremo tutte le tappe salienti che hanno portato il Bologna a qualificarsi per la Champions League. Ogni poster rappresenta un momento chiave della straordinaria stagione del Bologna e i nostri lettori potranno rivivere l’emozione delle partite più significative, racchiuse in immagini iconiche.