Calafiori e il gesto alla Totti dopo il 3-0 alla Juve: lo sguardo di Montero dice tutto

Riccardo Calafiori ha segnato una doppietta alla Juventus per coronare una stagione eccezionale, ma in cui non era mai riuscito a segnare proprio fino alla gara contro i bianconeri. La seconda rete, in particolare, è arrivata con un morbido scavetto di destro a superare Szczesny. Un gesto tecnico importante, visto che lui è mancino, ma che ha ricordato anche uno dei suoi idoli di infanzia e adoloscenza a Roma, Francesco Totti.