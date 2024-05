Thiago Motta e la battuta sul futuro alla Juve dopo Bologna: siparietto in diretta tv

GENOVA - "Di tutto questo parleremo al momento giusto". Del futuro Thiago Motta ancora non vuole parlare, anche se la prima scelta è stata presa, quella dell'addio al Bologna. L'italo-brasiliano può diventare l'erede di Allegri alla Juventus, ma ancora preferisce dribblare e non esporsi, pensando ancora ai rossoblù: "Voglio continuare ad essere felice e trascorrere ogni ultimo minuto con i miei ragazzi per finire questo lavoro nel miglior modo possibile. Posso dire che ho dato tutto a questo club dal primo all’ultimo minuto", ha detto a Sky prima di Genoa-Bologna.