Euro 2024, Bologna primo per gol e assist: la classifica

Dopo una grande stagione con il Bologna , i giocatori rossoblù stanno dimostrando tutte le loro qualità anche a Euro 2024 . Un grande biglietto da visita per il club rossoblù, che al momento è la squadra con più gol ed assist della competizione, superando in questa classifica speciale grandi squadre come Barcellona e Manchester City .

Bologna primo ad Euro 2024 per gol ed assist: la classifica

Il Bologna infatti, dopo le ultime partite della fase a gironi, ha raggiunto quota sette tra gol ed assist. Il club rossoblù si trova davanti al Barcellona, secondo con 6, e a Borussia Dortmund e Bayern con 5. Seguono poi Arsenal, Inter, Manchester City e United, Real Madrid e Slavia Praga, tutte ferme a quota 3.

Bologna in mostra ad Euro2024: i marcatori

Il merito per il club rossoblù è in gran parte della Svizzera, dove si stanno mettendo in mostra Ndoye (1 gol), Aebischer (1 gol e 1 assist) e Freuler (2 assist). Si aggiunge poi un assist di Kristiansen con la Danimarca e infine l'assist di Calafiori, decisivo per il gol di Zaccagni e la qualificazione dell'Italia.