Bologna, Italiano: "Napoli? Progetto nuovo, serve rispetto"

Napoli-Bologna, la conferenza di Italiano

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Il Napoli è ripartito con un progetto nuovo e un nuovo allenatore, ma in molti hanno festeggiato lo scudetto due anni fa, serve rispetto. Dovremo affrontarli con la giusta attenzione e umiltà. Hanno grande qualità ma siamo pronti a fare la nostra partita. Penso cercheranno di riscattarsi, saranno incattiviti e noi dobbiamo continuare a proporre il nostro gioco come fatto nella prima partita con l'Udinese. Sarà una gara diversa ma vedo i ragazzi concentrati e abbiamo continuato a lavorare su quella strada con l'obiettivo di non concedere campo. Ci servirà aggressività e personalità quando dovremo gestire palla. Lo scopo è avere noi il possesso. Sicuramente dovremo essere più precisi negli ultimi sedici metri".