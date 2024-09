La svista del Bologna ripresa da Cremonini: c'è Zirkzee nelle formazioni

Che Cesare Cremonini ami alla follia il suo Bologna non lo si scopre di certo oggi. Il cantautore felsineo ha dimostrato di essere particolarmente attento alla cura dei dettagli non solo sul palco, ma anche allo stadio. Presente all'U-Power Stadium, dove i rossoblù sono impegnati contro il Monza nella quinta giornata di Serie A, Cremonini ha infatti notato un doppio errore nella formazione degli uomini di Italiano, offerta sui maxischermi: presenti Zirkzee e Kristiansen.