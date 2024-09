Fenucci, l'obiettivo del Bologna e Sartori: "Rinnova, ecco quando"

A margine della conferenza stampa di Iling-Junior e Dominguez , Claudio Fenucci ha fatto il punto sul momento in casa Bologna : "L'idea di rimanere ai vertici del calcio italiano c'è, anche se sappiamo che è difficile replicare la stagione passata tenendo i conti in ordine" ha esordito l'amministratore delegato del club rossoblù. Fenucci ha poi aggiunto, parlando del contratto del responsabile dell'area tecnica, Giovanni Sartori : "Non ci sono problemi sul rinnovo. Appena sarà il momento ne parleremo, ma siamo per la continuità della gestione".

Fenucci sul mercato del Bologna

Capitolo obiettivo stagionale: "Pensare partita per partita per mantenere lo spirito della scorsa stagione e divertire il nostro pubblico. Sicuramente dal mercato è uscita una squadra con una rosa più ampia, che avevamo l'esigenza di completare visti gli impegni che vogliamo onorare. Si era già parlato dell'aumento del rischio infortuni visti i calendari, quindi l'idea è stata quella di allungare la rosa con giocatori che avessero già dell'esperienza alle spalle, oltre a qualche giocatore giovane che fa parte della nostra visione strategica per il futuro. Il nostro obiettivo è quello di competere, e per farlo dobbiamo anche migliorare tutti i giocatori come è avvenuto l'anno scorso per esempio con Zirkzee. Solo così possiamo essere più performanti".

Le parole di Iling-Junior e Dominguez

Samuel Iling-Junior si era già presentato con il gol del 2-2 a Como: "Mi sono arrivati un sacco di messaggi dai miei ex compagni della Juventus e mi ha fatto piacere. Sono passato all'Aston Villa in estate, ma Inghilterra non c'era spazio per me, il tecnico Emery è stato chiaro e sincero: quindi eccomi qua. Bologna è un progetto stimolante, con un tecnico che mi piace".

Benjamin Dominguez, classe 2004 prelevato per 4 milioni più bonus dal Gimnasia La Plata, ha aggiunto: "È molto importante per me essere in un campionato europeo, mi sto abituando a ritmo molto più alto e all'intensità del gioco. Sono pronto a dare il massimo".