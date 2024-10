Bologna, la furia di Italiano: chi c’è sotto accusa

I gol? Figli del risparmio

Ci spieghiamo meglio per essere ancora più chiari: se Hummels ti tradisce, non ti puoi permettere Bijol, Logan Costa, Otavio, Niakatè, Vitik e poi prendi Casale in prestito per 1,5 milioni il rischio che questa scelta possa pagarla più avanti l’allenatore c’è. E lo stesso discorso vale per l’attaccante: se decidi che non è opportuno per il bilancio acquistare una certezza come Retegui perché costa 23 milioni più 2 di bonus e ti butti su Dallinga che deve quanto meno ambientarsi per risparmiare 10 milioni devi mettere in preventivo che il gol e il Bologna ci mettano tempo per diventare amici. Ammesso che con il tempo poi lo diventino. Ecco, fate conto che a Genova sia successo tutto questo: nonostante la partita sia stata preparata bene, l’idea di Odgaard alle spalle di Castro e l’esordio a sorpresa di Dominguez sono state entrambe mosse indovinate, il Bologna ha trovato il modo per non vincerla. Avendo sbagliato tante occasioni, non avendo avuto la necessaria umiltà per chiuderla, e commettendo due errori da biro blu di Casale. E allora lasciatecelo dire: chi critica Italiano per quello che il Bologna non ha fatto fin qua e per la mancata vittoria di Genova ha perso di vista la realtà.