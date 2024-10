Bologna, il rammarico di Italiano: "Ci è mancata la cattiveria..."

BIRMINGHAM (REGNO UNITO) - Seconda sconfitta in Inghilterra per il Bologna da Champions, che dopo il ko di Anfield con il Liverpool, cade anche a Birmingham con l' Aston Villa . Il tecnico degli emiliani, Vincenzo Italiano , trova però il lato positivo, analizzando la prestazione dei suoi.

Aston Villa-Bologna, tabellino e statistiche

"Usciamo a testa alta"

"Anche oggi i ragazzi hanno tenuto testa a una squadra forte soprattutto sotto l'aspetto fisico. Non abbiamo avuto molta qualità nel gestire la palla, ma abbiamo cercato di attaccare la profondità più volte rispetto al Liverpool. Purtroppo ci è mancata la cattiveria, quella voglia di spaccare la porta che fa la differenza a questi livelli... Difensivamente la squadra mi è piaciuta, ma per migliorare dobbiamo curare i dettagli. Quello che stiamo facendo non basta, lo so io per primo, e da domani lavoreremo sui nostri difetti, perché stiamo raccogliendo troppo poco".

Champions League, la classifica