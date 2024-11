Bologna oltre i limiti: aperto il casting per rinforzare la squadra

Il Bologna tornerà sul mercato a gennaio, nonostante che Fenucci, Sartori e Di Vaio dicano che è un discorso ancora lontano e che caso mai terranno gli occhi aperti nel caso in cui si dovesse presentare un’occasione favorevole. Meglio due, se non addirittura tre, perché il Bologna di oggi, sottolineiamo di oggi, difficilmente arriverebbe a lottare anche solo per un posto in Conference League. Ci spieghiamo meglio: prima di tutto Sartori e Di Vaio dovranno trovare una sistemazione a Karlsson, che sembra essersi definitivamente tirato fuori dai giochi, e la conseguenza è che andrà acquistato uno al suo posto. Poi, sempre sul tema legato agli esterni, dovranno essere verificate le condizioni fisiche di Cambiaghi, la crescita di Dominguez e le prestazioni di Iling-junior, che sta dando poco. Andiamo avanti: in pratica Dallinga avrà due mesi di tempo per inviare qualche segnale confortante e convincere lo stato maggiore rossoblù a dargli fiducia per il resto dell’annata, perché è impensabile che il Bologna possa arrivare alla fine del campionato solo con Castro, bravo quanto si vuole ma sempre un ragazzo del 2004. Se Sartori e Di Vaio stanno pensando di rafforzare anche centrocampo e difesa? Ora come ora non sembra questa la loro idea, ma è evidente che con il tempo gli scenari possono cambiare e magari finisci per dover intervenire dove non ti aspetti e di lasciare le cose come stanno dove a oggi vivi tra le difficoltà.



Il mercato del Bologna

Tutto ciò va al di là della Champions League, anche perché il giro sulla giostra finirà a gennaio. Un giro sulla giostra, certo, ecco come lo stato maggiore ha interpretato la partecipazione del Bologna alla Champions, e attenzione, la nostra è solo una doverosa considerazione e non vuole essere una critica a tutti i costi, anche perché non sta scritto da nessuna parte che con un investimento da 100 milioni (3 calciatori da 30, uno per reparto) la squadra avrebbe potuto divertirsi e divertire il suo popolo. E le conseguenze poi sarebbero state estremamente dannose a livello economico, nel caso di una mancata nuova conquista dell’Europa con la musichetta. Ecco, probabilmente la squadra di Italiano non sarebbe stata costretta a fare la giostra a «calciinc...», e avrebbe potuto fare quella con i dischi volanti, ma guai dimenticare come la Champions sia l’università del calcio e come devi avere la dimensione giusta per poterla vivere con gioia. No, il Bologna questa dimensione non ce l’ha, e non ha voluto neanche tentare di darsela attraverso il mercato. In pratica Italiano è stato mandato al fronte non solo con la pistola ad acqua, ma anche con poche scorte di acqua. Anche se in questo senso gli infortuni hanno pesato tanto. Perché anche i rossoblù di movimento che sono competitivi, vedi Beukema, Lucumi, Freuler, Orsolini, Ndoye, Castro, a forza di dover giocare sempre anche in campionato inevitabilmente si smarriscono in Champions, dovendo affrontare avversari che nonostante vadano a mille all’ora sanno mantenere una grande qualità e ti puniscono anche se solo metti una virgola nel posto sbagliato.

Squadra da rafforzare