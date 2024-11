Bologna-Lille 1-2: gol e highlights del match di Champions

Il Bologna inanella la quarta sconfitta di fila in questa Champions League per mano dei francesi del Lille e resta ad un punto, peggio solo Lipsia, Slovan Bratislava e Young Boys con 0. Dopo la rete annullata a Dallinga per fuorigioco al 5', la squadra di Bruno Genesio va in vantaggio nel finale di primo tempo con il belga Mukau. Seconda frazione determinata per i ragazzi di Italiano che trovano il pari con l'imbucata di Jhon Lucumì, ma solo 3 minuti più tardi il Lille torna avanti con la doppietta di Mukau. Ecco i gol e gli highlights del match.