Bologna, infortuni per Orsolini e Dallinga: rischiano la Juve

Infortunio dopo il gol per Riccardo Orsolini , costretto a fermarsi per un problema muscolare nel primo tempo di Bologna-Monza , sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Oltre all'ex Ascoli, fermo ai box anche Dallinga , oggi in tribuna. E sabato c'è l'attesissimo confronto con la Juventus di Thiago Motta.

Orsolini, infortunio in Coppa Italia: le condizioni dell'attaccante del Bologna

Dopo aver realizzato il gol del 2-0, finalizzando l'assist del solito Castro con un pregevole scavino, Riccardo Orsolini ha richiamato l'attenzione della panchina e dello staff medico del Bologna per segnalare un fastidio al flessore della coscia. Il bel gesto tecnico, evidentemente, è stato seguito da un problema muscolare, al momento dell'allungo che lo ha portato a tu per tu con Pizzignacco. Sostituzione immediata a scopo precauzionale, con l'esterno offensivo di Italiano che è uscito piuttosto preoccupato, lasciando il posto a Dominguez. Al momento, è a rischio per la super sfida con la Juventus di Thiago Motta, in programma sabato 7 dicembre alle ore 18 allo Stadium. Con lui, resta in dubbio anche Dallinga, costretto ad accomodarsi in tribuna nella serata odierna, a causa di un trauma contusivo al polpaccio.