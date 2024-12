Bologna, Italiano: "Ho portato le paste e ho chiesto alla squadra un regalo"

"Oggi ho portato le paste, abbiamo fatto un brindisi per il mio compleanno e ho chiesto ai ragazzi un regalo importante". Nel giorno del suo compleanno, Vincenzo Italiano ha espresso un desiderio preciso: domani si gioca Benfica-Bologna e lui non ha dubbi. "Lo so che danno sempre l'anima - ha dichiarato l'alleantore rossoblù ai microfoni di Sky Sport - l'impegno ce lo mettono sempre, abbiamo messo anche qualità nel nostro percorso Champions, ma abbiamo incontrato squadra di grandissimo valore, forse potevamo fare di più in casa, ci siamo andati vicini, abbiamo fatto grandi prestazioni, è mancato il dettaglio che in questa competizione fa la differenza".