Bologna, ufficiale il rinnovo di Urbanski: il comunicato

Bologna, Urbanski rinnova: l'ufficialità

Questo il comunicato del club: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto relativo alle prestazioni sportive del centrocampista Kacper Urbanski fino al 30 giugno 2026". Arrivato in rossoblù nel 2021, Urbanski è stato tra i protagonisti della scorsa storica stagione riportando il Bologna in Champions League. Finora con Italiano ha racimolato 12 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia, segnando un gol contro il Monza.