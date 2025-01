Bologna, Italiano: "Roma diversa rispetto all'andata. Ranieri fantastico"

Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa Bologna-Roma , match valido per la ventesima giornata di Serie A: " Riparte il campionato e dobbiamo mettere punti, non scordiamoci che abbiamo anche due partite in meno. La Roma la conosciamo e conosciamo la sua qualità, sarà una partita difficile e dovremo ripartire in casa".

Italiano: "Roma da primi posti in Serie A"

"La Roma - ha proseguito Italiano - la troviamo in un momento diverso rispetto all'andata, quando c'era un clima pesante. Squadre così quando svoltano diventano pericolosissime, per me è da primi posti in Serie A. Poi c'è un allenatore grandioso. Ranieri rimane un grande e una persona fantastica, dimostrando di essere un allenatore dai grandi risultati ovunque vada". Infine, sul mercato: "Con la società ci siamo detti che tutto è migliorabile e saremo vigili su tutto, parlo di me e della società, per vedere se possiamo aggiungere qualità alla squadra".