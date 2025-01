Bologna-Roma, Italiano non ci sta: "Quei due palloni nei minuti di recupero..."

Bologna-Roma è finita 2-2. Vincenzo Italiano è inconsolabile per il pareggio incassato al 98' su rigore. Dovbyk glaciale dal dischetto, in diretta su Dazn il tecnico degli emiliani ha commentato: "Il mio primo pensiero va al fatto che ancora una volta dilapidiamo punti importanti per la nostra classifica, nonostante un secondo tempo di grande furore agonistico. Potevamo gestire meglio quei due, tre palloni nei minuti di recupero. Sì può fare molto meglio. Secondo tempo strepitoso, dispiace per i ragazzi, che meritavano questa vittoria. Pareggiare negli ultimi secondo fa male".