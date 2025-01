Italiano: "Obiettivo raggiunto. Il Bologna ha un dato da migliorare"

Nel post partita di Inter-Bologna, terminata sul punteggio di 2-2 , Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l'ottima prestazione dei suoi e il risultato maturato alla fine del recupero della 19esima giornata di Serie A .

Italiano: "Quota 30 punti, obiettivo raggiunto"

Questa l'analisi di Vincenzo Italiano a margine del 2-2 del "Meazza": “Finalmente siamo riusciti a tenere botta in quei minuti di recupero, - ha subito precisato il tecnico rossoblù - aggiungendo qualcosina anche in fase difensiva, mettendo dentro un altro difensore. Abbiamo aggiunto un bel punto alla nostra prestazione e alla nostra classifica, è sempre un orgoglio e una felicità tornare da San Siro con un risultato positivo. Quota 30 punti, raggiunto quello che era il nostro obiettivo. Chi ha giocato meno? Ci teniamo a coinvolgere tutti, devono farsi trovare pronti. Vedi Moro, vedi Casale, lo stesso Lykogiannis, siamo molto contenti. Andiamo via contenti, c’è grande soddisfazione sicuramente".

Reazione importante nella ripresa: "Cosa è cambiato? Anche oggi nei minuti di recupero del primo tempo, non siamo stati capaci di mettere in ghiaccio la palla venuta fuori sull’esterno. Lì, poi diventa difficile cercare di evitare il gol di Lautaro. La reazione nel secondo tempo è stata quella che volevamo, non concedendo più ripartenze all’Inter e cercando di giocare palla quando potevamo. Quello era l’obiettivo, accelerando quando potevamo perché dovevamo trovare il gol del pareggio".

Italiano: "Pochi gol? Abbiamo un dato da migliorare"

Italiano ha poi proseguito, sottolineando una statistica che il Bologna deve necessariamente migliorare nella seconda parte di campionato: "Abbiamo un dato che dobbiamo cercare di migliorare: insieme a 2-3 squadre, siamo quelli che sbagliano di più nella metà campo offensiva. Con Orso, con Castro, Dallinga, lo stesso Dominguez, dobbiamo essere più bravi e più precisi, per fare più gol, per quello che produciamo. Orsolini - ha aggiunto - ci è andato vicino, con il destro, ma è stato dentro la partita fino alla fine”.