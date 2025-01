Cesare Cremonini: "Vorrei allenarmi con il Bologna. Italiano? Ultras come me"

BOLOGNA - La notte magica in Champions League vissuta dal Bologna rimarrà nella storia. Prima vittoria nella massima competizione europea: Borussia Dortmund ko in un Dall’Ara stacolomo e spettacolare. E in tribuna non poteva mancare un tifoso speciale, Cesare Cremonini . “Orsolini? L’avevo invitato a cantare sul palco ma mi ha detto che non sapeva cantare, poi invece ieri sera l’ho visto che cantava “Poetica” dopo che abbiamo vinto. Se lo invito ai concerti al Dall’Ara? Dovremo fare io vocal coach e lui training in campo”, le parole del cantante a Sky.

Il sogno di Cesare Cremonini con il suo Bologna

“Mi piacerebbe allenarmi un giorno con il Bologna. Italiano è tosto, sì lo so, è un gran lavoratore. Una specie di allenatore ultras e io sono un cantante ultras, secondo me potremmo trovarci. Per me cantare ha a che fare con la curva perché mi scaldavo la voce durante i match”. Poi su Instagram il post emozionante: “Devo ammettere di non aver chiuso occhio questa notte, come me chissà quanti, perché certe cose fai fatica a lasciarle andare tornando a casa. Più di tutte la felicità della gente. La curva che trabocca di gioia. Prima di uscire dal Dall’Ara ho abbracciato Claudio Fenucci. Aveva gli occhi lucidi, sarà stato il freddo…? Grazie Bologna”.