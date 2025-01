Italiano dopo Empoli-Bologna: "Coi miei giocatori parlo la lingua universale del calcio"

Vincenzo Italiano ha parlato al termine di Empoli-Bologna 1-1. In diretta su Dazn ha commentato: “Non possiamo sempre avere ritmi altissimi, anche se io li pretendo. Non potevamo pensare di venire qui e vincere con un filo di gas. Non è scontato vincere, io non ho mai vinto a Empoli. Ci sta, domani si riparte".