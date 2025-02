Bologna, c’è un problema nella squadra di Italiano

Il Bologna non sa vincere male , e per male si intende quelle partite sporche nel corso delle quali non riesci a essere te stesso e di conseguenza devi giocare per forza a basso ritmo, anche perché la squadra avversaria si mette volutamente con tanti uomini sotto la linea della palla conoscendo quelle che sono le tue caratteristiche, e cioè l’intensità e la ricerca immediata della profondità. Era successo a Empoli ed è successo di nuovo domenica a Lecce, e guarda caso se vai a vedere cosa c’era stato nei giorni precedenti ti puoi accorgere come nel primo caso il Bologna avesse speso tante energie sia fisiche che mentali nella serata magica del Dall’Ara contro il Borussia Dortmund in Champions League e nel secondo caso la conquista della semifinale di Coppa Italia avendo battuto a Bergamo l’Atalanta. Voltandoti indietro arrivi a tirare anche un’altra conclusione: le vittorie del Bologna di Vincenzo Italiano sono state tutte figlie del suo credo calcistico, all’atto pratico è come se il Bologna dovesse sempre giocare a ritmi alti e con grande intensità per poter vincere le partite . E in questo senso va sottolineato come il Bologna di Thiago Motta si adattasse di più e meglio a questo tipo di partite sporche, perché guai a dimenticare come alcune volte le abbia vinte dopo aver vissuto anche un tempo di grandi affanni e segnato il gol alla prima conclusione a rete.

Bologna, il limite e gli infortunati

Inutile nascondere come questo attuale «limite» del Bologna faccia parte del percorso di crescita di questa squadra, poi è evidente che alla base ci sono anche altri motivi. Una volta detto che anche le grandi squadre dopo la Champions queste partite spesso le vincono (quando le vincono) rosicchiando e non dominando con un colpo di un suo campione, su una palla inattiva oppure dopo un errore di un avversario, è opportuno evidenziare come a oggi il Bologna abbia dalla trequarti in su bravi calciatori che diventano ancora più bravi quando i ritmi sono alti ma che di contro non riescono ancora a essere decisivi quando i ritmi sono bassi perché la squadra fa fatica a proporre il proprio calcio. A ciò va aggiunto un altro aspetto altrettanto importante: a Empoli mancava Orsolini, a Lecce mancavano oltre all’Orso anche Odgaard e Ferguson. Ebbene, stiamo parlando di tre calciatori che hanno il colpo in canna, che possono risolvere una partita con un dribbling, un tiro o un colpo di testa, e inevitabilmente eccome se il Bologna sta pagando le loro assenze.

Questione gol

Anche perché, e questo è un altro motivo che spiega le difficoltà del Bologna in questo tipo di partite, Italiano non ha a disposizione Retegui e Lookman dell’Atalanta, Kean di questa annata della Fiorentina, Castellanos della Lazio, per certi versi anche Dovbyk della Roma, tanto per fare qualche esempio, che dal niente hanno tirato fuori un gol consentendo alla loro squadra di vincere anche partite giocate dispari e di rendere bella la classifica. Poi c’è un altro particolare che va menzionato, e non deve essere preso per un alibi, tutt’altro, considerato anche che faceva parte della trilogia di quel grande maestro di calcio che è Arrigo Sacchi: la botta di c..o. Della quale il Bologna di Thiago almeno un paio di volte ha beneficiato (vedi il gol di Saelemaekers all’Udinese su clamoroso errore del portiere) ma di cui fin qua non ha mai beneficiato il Bologna di Italiano. Pensate come la Juventus ha vinto a Como, al di là delle polemiche legate ad arbitro e Var: avete presente come è uscito Butez su Gatti? O pensate a un tiro che va fuori e trovando una deviazione amica finisce dentro