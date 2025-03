Bologna, che sorpresa: due superstar all'allenamento, ecco chi sono

Giornata speciale in casa Bologna . Al centro sportivo di Casteldebole , oggi, hanno fatto capolino Cesare Cremonini e Valentino Rossi , due straordinari rappresentanti della musica italiana e del motociclismo mondiale, nonché amici di vecchia data. Il cantautore bolognese è notoriamente un grande tifoso rossoblù e ha approfittato della sosta dedicata alle nazionali per portare il campione di Tavullia all'allenamento della squadra di Vincenzo Italiano .

Bologna, Cesare Cremonini e Valentino Rossi in visita a Casteldebole

L'arrivo di Cesare Cremonini e Valentino Rossi a Casteldebole è stato accolto con grandissimo entusiasmo dai calciatori del Bologna e dallo stesso Vincenzo Italiano, che hanno avuto la possibilità di conversare e scattare foto con il cantautore emiliano e il fuoriclasse delle due ruote. Cremonini ha avuto modo di salutare alcuni degli ultimi arrivati, come Davide Calabria, per poi definire Italiano "allenatore-ultras", per la sua incredibile partecipazione emotiva nell'arco dei 90 minuti e al termine delle gare disputate al "Dall'Ara". VR46, invece, si è presentato al gruppo e ha ricordato la straordinaria prestazione di Orsolini e compagni contro la Lazio di Marco Baroni, che ha consolidato le ambizioni europee del club guidato da Joey Saputo. Chiaro l'itinerario disegnato dal cantante bolognese per l'icona del motociclismo: prima la visita al santuario della Madonna di San Luca, poi il saluto al Bologna, a certificare il momento magico della formazione rossoblù.