Bologna, mille tifosi in festa all'allenamento: fumogeni e cori verso la Coppa Italia

BOLOGNA - L'entusiasmo è debordante nel Bologna, che si gode il quarto posto in campionato dopo l'ennesima vittoria, la quinta consecutiva, stavolta contro il Venezia grazie a un gran gol di Orsolini. All'indomani del successo in Laguna, i ragazzi di Vincenzo Italiano, anche quest'anno in piena corsa per un posto in Champions League, si sono ritrovati per un allenamento mattutino, fissato alle ore 11. C'è infatti da preparare l'andata delle semifinali di Coppa Italia, in programma martedì sera contro l'Empoli, in trasferta.