Bologna, Holm è l’anti-Neres: l’arma segreta di Italiano contro il Napoli

BOLOGNA - All’andata giocò giusto un paio di minuti, riuscendo comunque a lasciare il segno con l’assist per il colpo del ko di Simeone. Un girone dopo, David Neres si presenta di fronte al Bologna nuovamente come uno dei problemi da risolvere. Per la difesa rossoblù e più nello specifico, per la fascia destra. Vincenzo Italiano, nel bunker di Casteldebole, sta riflettendo su chi può essere l'interprete giusto per portare a casa la missione. Senza Davide Calabria , a giocarsi il posto sull'esterno basso lunedì saranno in due: Emil Holm da una parte, Lorenzo De Silvestri dall'altra . Entrambi in cerca di spazio e visibilità dopo un marzo vissuto nelle retrovie per motivi diversi: la sfida contro il Napoli può essere l'occasione giusta.

Bologna-Napoli, Holm favorito per una maglia da titolare

Partiamo dallo svedese, ad oggi in pole position per l'ambito ruolo. Un quarto d'ora col Venezia, una mezz'oretta con l'Empoli: Holm in queste ultime partite ha riassaggiato il campo dopo un fine febbraio-inizio marzo interamente ai box (infortunio alla coscia). In nazionale ha ritrovato minuti e autostima (più di un'ora in campo contro l'Irlanda del Nord, con gol annesso, lo scorso 25 marzo) e adesso deve tornare fare il suo mestiere anche in maglia rossoblù. Dove da titolare tra una cosa e l'altra non gioca dallo scorso 14 febbraio: ottantasette minuti nel rocambolesco 3-2 col Torino. Fatale poi sul piano fisico. L'inizio della primavera però, ha dato segnali incoraggianti, Emil è pronto. Ma per giocare deve battere la concorrenza.

De Silvestri insidia lo svedese per 'occuparsi' di Neres

Per uno che viene definito il Sindaco, partire sfavorito nei sondaggi non è un problema: Lollo sa sempre alla fine come rimontare. E di occasioni, in queste tre settimane senza Calabria, ne avrà a iosa. Dall'inizio e a partita in corso. Forse già contro il Napoli? Non è da escludere. L'ultima di De Silvestri da titolare risale al 27 febbraio scorso, cioè la serata di gala col Milan, il recupero che vide un 2-1 epico in rimonta, l'inizio della serie di sei vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. A marzo però il titolare sulla destra è stato in via esclusiva Calabria. De Silvestri ha fatto da allenatore... in terza, aspettando il suo momento, che adesso potrebbe essere arrivato.

Italiano riflette per sciogoliere il ballottaggio

Si dovesse decidere in base ai minuti giocati finora, non ci sarebbe paragone: 1.300 per Holm (con in mezzo la Champions), 771 per De Silvestri. Ma se si restringe il discorso alla sola serie A, ecco Holm in vantaggio di soli novanta minuti o poco più. De Silvestri poi ha fatto coincidere spesso, in campionato, la sua partenza da titolare con vittoria alla fine. Specie se si parla di partite giocate al Dall'Ara: tutti segni 1. Poi certo, non di cabala vive una squadra. Ma di solide certezze: quali sono, pur da storie e caratteristiche diverse, sia Holm che De Silvestri. Pare di essere tornati ai giorni di fine gennaio: quando tra un Posch in attesa di cessione e un Calabria in attesa della firma, il reparto per alcune partite pesò tutto sulle spalle del duo italo-svedese. Una tradizione che adesso, da qui fino a Pasqua, sarà rilanciata. In grande stile.