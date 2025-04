De Silvestri irrompe in tv da Marcolin, la frase a sorpresa di Giusy Meloni

Al termine di Bologna-Napoli, Lorenzo De Silvestri ha fatto irruzione in diretta tv su Dazn per salutare Dario Marcolin. Lo ha abbracciato e, rivolgendosi a Giusy Meloni, ha spiegato: "Lui è stato mio allenatore alla Fiorentina con il grande Sinisa, abbiamo bellissimi ricordi, insieme. Grande rispetto. Il Bologna? Siamo una grande squadra, un grande gruppo. Si vede". Dopo il blitz, De Silvestri è corso via rientrando negli spogliatoi.