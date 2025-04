Bologna, prolungamento del contratto di Skorupski: il comunicato

All'indomani del pareggio casalingo contro il Napoli, il Bologna ha annunciato una novità importante: Skorpuski continuerà a proteggere i pali della porta rossoblù almeno per un altra stagione: ufficiale il rinnovo fino al 2026 per il portiere polacco, dopo che il club ha esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto.