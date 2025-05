Red Carpet Bologna: i big stanno per tornare

Il un lunedì più carico di rabbia che di gioia per quello che è accaduto la sera prima contro la Juventus , nonostante che alla fine il punto conquistato abbia anche risvolti positivi, dalla casa di lavoro del Bologna a Casteldebole sono arrivate quanto meno notizie confortanti. La prima: Santiago Castro sta avvertendo sempre meno dolore all’avanpiede , il che significa che potrà maggiormente intensificare il lavoro nei prossimi giorni e avere un minutaggio superiore rispetto alle precedenti partite, magari partendo dall’inizio. La seconda, altrettanto importante: anche Dan Ndoye si è messo alle spalle il guaio muscolare rimediato nel corso di un allenamento della scorsa settimana (lo stesso in cui si era fermato Estanis Pedrosa) e forse già da oggi dovrebbe riunirsi al gruppo. Come dire: l’esterno svizzero, la cui importanza per il Bologna è davanti agli occhi di tutti da tanto tempo, sarà convocato per la partita contro il Milan in campionato in programma venerdì sera, proprio come tappa di avvicinamento alla finale di Coppa Italia sempre contro il Milan mercoledì 14 maggio all’Olimpico di Roma. La terza: Emil Holm sembra leggermente indietro a Ndoye , ma se da qui a giovedì si allenerà bene, dimostrando di essere completamente guarito almeno dal punto di vista clinico, ecco che potrebbe essere ugualmente convocato per la partita di San Siro, per contendere poi il posto sia a Davide Calabria che a Lorenzo De Silvestri di esterno destro nella finale di Coppa Italia.

Italiano, più rotazioni a disposizione

Inutile nascondere come queste buone notizie abbiano riportato alcune dosi di serenità in più sia nel popolo rossoblù che nello stesso governo del Bologna, perché è stata una notte molto agitata per i dirigenti (e ieri lo ha ammesso senza problemi anche il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, come potete leggere in un altro servizio) e per i tifosi, non essendosi sentiti tutelati dal comportamento dell’arbitro Doveri nella prima parte, e questo al di là della mancata concessione di un calcio di rigore su Freuler grosso come una casa. Anche perché con la bagarre che c’è a oggi per quanto riguarda la corsa all’Europa, e ci riferiamo non solo alla Champions League ma anche all’Europa League, un passo falso rischia di poter diventare decisivo per il piazzamento finale. E se questo passo falso è figlio di una giornata sbagliata come quella che il Bologna ha vissuto a Udine è un conto e un altro se di contro è figlio di una prestazione dispari di un arbitro. Tra l'altro bravo come Doveri. Poco ma sicuro con il ritorno a disposizione di Ndoye e Holm e con Castro che sta meglio, Italiano potrà fare più rotazioni, consentendo alla squadra di restare ugualmente competitiva, perché se da una parte il Milan può permettersi di pensare solo alla finale di Coppa Italia, il Bologna no, deve pensare anche alle tre finali che gli restano da giocare in campionato.

Bologna, le motivazioni

E questa è una sottolineatura molto importante, perché al di là dei rossoblù che saranno impiegati venerdì sera a San Siro contro il Milan il concetto fondamentale sarà inevitabilmente legato all’atteggiamento. In questo senso: guai a pensare o a illudersi che la squadra di Sergio Conceicao possa giocare questa partita solo per onore di firma, o magari addirittura possa prenderla come un impegno del quale avrebbe fatto volentieri a meno a 5 giorni dalla finale di Coppa Italia, e credeteci, il Bologna commetterebbe un errore imperdonabile se dovesse portarsi nella testa dentro il campo questa idea, ma è chiaro che le motivazioni saranno per forza diverse, e proprio le motivazioni dovranno essere il cavallo di battaglia dei rossoblù. Perché il discorso è questo: solo vincendo a San Siro il Bologna potrà alimentare le speranze di strappare il quarto posto che vale la Champions e i posti che valgono l’Europa League alla concorrenza.